Croissance: Le Maire met en garde contre les "nuages à l'horizon"

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a jugé jeudi "optimiste" la prévision de croissance du FMI pour la France, fixée à 2,1% pour 2018, et mis en garde contre des "nuages à l'horizon".

Le Fonds monétaire international a relevé cette semaine la prévision de croissance pour la France à 2,1% pour 2018.

"Le FMI est optimiste", a déclaré le locataire de Bercy sur RMC et BFMTV, indiquant qu'il maintenait pour sa part "la prévision de croissance française pour 2018 à 2% et 1,9% pour 2019".

"Si nous faisons 2% ce serait déjà un très beau résultat", a-t-il jugé, observant qu'il y avait "des nuages à l'horizon". "Je pense au relèvement des taux d'intérêt qui interviendra fin 2018 début 2019, nous le savons et j'espère que ça se fera progressivement", a-t-il expliqué.

M. Le Maire a aussi pointé "le risque de guerre commerciale". "Le risque de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, et les Etats-Unis et l'Europe, est une menace lourde pour notre croissance", a-t-il déclaré.

"La guerre commerciale, ça veut dire des tarifs douaniers qui augmentent, ça veut dire des prix plus chers pour produire, ça veut dire une croissance qui ralentit, ça veut dire moins d'emplois, ça c'est un risque majeur", a-t-il poursuivi, indiquant que les autorités françaises en parleraient "la semaine prochaine" avec Washington, lors de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis.