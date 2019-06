D'importants embarras de circulation attendus autour du rond-point Léopold à Namur

(Belga) D'importants embarras de circulation sont attendus à partir du 17 juin à proximité du rond-point Léopold à Namur, a indiqué la commune vendredi. De nombreux travaux vont être effectués en vue du développement de la nouvelle gare multimodale et de la transformation du site en carrefour.

Le rond point gardera toutes ses fonctionnalités durant la première phase du chantier entamé par la SNCB. En revanche, la circulation sera fortement perturbée sur le pont de Louvain. Du 17 juin au 12 août, les véhicules ne seront autorisés à circuler que sur une bande dans chaque sens. Les bandes disponibles changeront régulièrement en fonction de l'évolution des travaux et serviront aussi aux cyclistes. La Ville de Namur ajoute qu'un cheminement pour les piétons sera conservé pendant toute la durée du chantier, des deux cotés du pont. Le boulevard de Chiny, qui passe sous le pont de Louvain, sera totalement interdit à la circulation durant la même période. Le passage des véhicules depuis le boulevard Cauchy vers la place de la Station s'effectuera donc uniquement via l'ancienne gare des bus. La seconde phase du chantier devrait s'étaler du 12 août au 13 septembre. Tant le pont de Louvain que le boulevard de Chiny seront alors ré-ouverts à la circulation. En revanche, d'autres perturbations sont à prévoir, puisqu'il faudra alors réaliser les travaux permettant la jonction entre le pont de Louvain et le boulevard Cauchy. Il est recommandé d'emprunter le tunnel du boulevard du Nord pendant toute la durée du chantier. La commune invite également les usagers à avancer leur départ de quelques minutes et à éviter le secteur aux heures de pointe. (Belga)