Dans la rue, les oubliés du confinement errent toujours

Installé dans le bois de Vincennes, Jean, un quinquagénaire sans abri, a préféré sa tente à une place dans un hôtel social. Comme lui, ils sont au moins 2.000 oubliés du confinement, à errer dans les rues en France, en pleine épidémie de covid-19.

Solution d'hébergement mal adaptée, promiscuité difficile à supporter pour des publics marginalisés ou tout simplement manque de place : ceux qui étaient déjà considérés comme des "grands exclus" restent aussi en marge du confinement.

Sur toute la France, plus de la moitié des demandes au 115 (numéro d'urgence des sans-abri) n'aboutissent pas à une solution d'hébergement. Sans compter ceux qui ont renoncé à appeler la plateforme, constamment saturée.

"La mobilisation des chambres d'hôtels a permis de pourvoir à la quasi-totalité des besoins d'hébergement des familles", se félicite le Collectif des associations unies (CAU), qui compte notamment la Fondation Abbé Pierre (FAP) et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS). Mais "il reste près d'un millier de personnes isolées, souvent en situation de grande exclusion dans les rues parisiennes" notamment.

Mi-mars, le gouvernement a annoncé la prolongation de la trêve hivernale (14.000 places d'hébergement). Dans les semaines suivantes, 9.000 places supplémentaires ont été créées en urgence dans les hôtels, pensionnats ou villages vacances, et 80 Centres d'hébergement spécialisés (CHS) ont ouvert pour accueillir des personnes sans domicile touchées par le coronavirus.

Des moyens sans précédent et inimaginables il y a encore quelques mois, en faveur des plus démunis. "Comme quoi, quand l'Etat veut, il peut", souligne Florent Gueguen, directeur général de la FAS.

Mais ces solutions "ne sont pas toujours adaptées au respect du confinement", regrettent toutefois les associations.

- "Prix fort" -

En Ile-de-France, Avignon, ou encore Toulouse, plusieurs centaines de sans-domicile s'entassent dans des gymnases, malgré des cas de contamination.

"En dix jours, on était passé de 2 à 19 cas sur les 50 occupants d'un gymnase" dans le centre de Toulouse, raconte Sylvie Chamvoux, directrice régionale Occitanie de la FAP. Le lieu a fini par être évacué le week-end dernier, mais ceux qui n'étaient pas positifs au coronavirus ont été relogés dans un internat accueillant déjà une trentaine de personnes, "un isolement très relatif", relève Mme Chamvoux.

Dans les hôtels sociaux, les occupants sont confinés à deux ou trois dans une même chambre, sans test de dépistage préalable. "Des cas de covid-19 ont été recensés dans deux hôtels du nord de Paris, avec une propagation rapide du virus aux membres de la famille qui partageaient la même chambre", donne en exemple le CAU.

Fin mars, un millier de cas de covid-19 étaient recensés dans les structures d'hébergement, selon les associations. Le virus a contaminé plus de 2 millions de personnes dans le monde et tué 17.167 personnes en France.

"Les personnes sans domicile paient au prix fort les carences de longue date d'un système qui les abandonne trop souvent à leur sort", estime Christophe Robert, délégué général de la FAP, qui met en garde contre "une hécatombe".

Réquisition des hôtels et bâtiments vides pour se confiner correctement, dépistage prioritaire des populations à risque : les associations réclament des "mesures de survie" pour les plus précaires, ainsi que des aides financières exceptionnelles pour compenser les chutes de revenus et éviter les impayés de loyer ou de charges.

Mercredi, le gouvernement a annoncé le versement en mai d'une aide d'urgence de 150 euros aux ménages pauvres. Mais réservée aux bénéficiaires du RSA, cette prime laissera "les grands précaires sur le carreau", alertent les associations.

Et après le confinement, les personnes hébergées ne pourront pas tout simplement être remises à la rue, estime le CAU. Au début du confinement général commencé le 17 mars, la désorganisation du système d'aide alimentaire a montré la fragilité et la précarité des plus modestes, qui ont alors éprouvé la faim.

"L'après-confinement devra permettre des changements profonds", estiment les associations. Elles réclament une augmentation des minima sociaux, pour donner à tous "les moyens de vivre décemment en toute circonstance".