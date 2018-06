De Lijn commande 182 bus à des constructeurs flamands

(Belga) Les constructeurs flamands VLD de Roulers (Flandre occidentale) et Van Hool de Koningshooikt (Anvers) ont décroché une commande de 182 nouveaux bus pour De Lijn, soit 120 hybrides, 7 électriques et 55 au diesel. Les premiers nouveaux véhicules seront mis en service à l'automne de l'année prochaine. La société de transport en commun a investi à cet effet quelque 64 millions d'euros. Son conseil d'administration a par ailleurs donné son feu vert à un nouvel appel d'offres portant sur plusieurs années pour un maximum de 720 bus hybrides.

Le nombre de bus hybrides chez De Lijn augmentera ainsi de 40% à 417 unités, "la plus grande 'flotte' hybride du Benelux". Van Hool fournira 36 citybus hybrides et VDL 84 autobus hybrides ordinaires. A elles deux, les villes de Gand et Louvain accueilleront les sept bus électriques, livrés par VDL avec les infrastructures de charge correspondantes. Le constructeur fournira également les bus au diesel, principalement à destination des provinces d'Anvers et du Brabant flamand. VDL, qui construira 146 bus au total, se réjouit de ce contrat important, positif pour l'emploi. Tous les véhicules seront construits à Roulers. Van Hool, qui dispose d'une usine en Macédoine et en envisage une autre aux Etats-Unis, construira aussi les bus en Belgique. (Belga)