De Lijn passe sa première grosse commande de bus électriques

(Belga) La société de transports publics De Lijn a passé sa première grosse commande de bus électriques, écrit De Tijd vendredi. Six bus électriques ont été commandés à l'usine VDL de Roulers (Flandre occidentale).

Ces véhicules, introduits à Anvers, Gand et Louvain à la fin de l'année prochaine, auront une autonomie de 50 minutes et pourront se recharger rapidement au départ ou à l'arrivée. De Lijn s'était concentré au cours des dernières années sur les bus hybrides, qui fonctionnent tant à l'électricité qu'au carburant. VDL a remporté l'appel d'offres face à ses concurrents finlandais Linkker OY et suédois Volvo Bushet. VDL va également fournir 30 bus diesel à De Lijn. Le transporteur flamand a par ailleurs commandé 36 bus citadins à l'entreprise Van Hool (Koningshooikt). (Belga)