De nombreux retards au départ des aéroports de Bruxelles et Charleroi

(Belga) Les chutes de neige de samedi matin ont retardé de nombreux vols au départ des aéroports de Zaventem et Charleroi, ont indiqué ces derniers à l'agence Belga. À Brussels Airport, où 200 départs étaient prévus ce samedi, les délais supplémentaires pour les long-courriers peuvent atteindre jusqu'à deux heures.

Les retards sont principalement causés par les opérations de dégivrage, tant à Zaventem qu'à Charleroi. Les chutes de neige ayant été plus importantes qu'attendues, les manutentionnaires en charge de ces opérations sont quelque peu en sous-effectif, reconnaît la porte-parole de Brussels Airport, où les retards au départ sont de 45 minutes en moyenne et de jusqu'à deux heures pour les long-courriers. Les pistes ayant été traitées, les arrivées se passent quant à elles selon l'horaire prévu. La situation devrait rester sensiblement la même jusqu'en soirée, selon l'aéroport. À Charleroi, les intempéries survenues vers 6h30 ont eu un impact sur l'ensemble de la journée. La majorité des vols au départ ont été impactés, généralement de 20 à 30 minutes et également en raison des opérations de dégivrage. La situation a été plus compliquée pour les départs d'appareils qui venaient de l'étranger. Les conditions s'améliorent mais le retard accumulé depuis samedi matin n'est pas encore résorbé, a précisé le porte-parole de l'aéroport carolo, qui conseille néanmoins aux passagers de se présenter à l'heure prévue. (Belga)