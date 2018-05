De nouveaux investisseurs au sein du bureau de marketing sportif Golazo

(Belga) Un groupe d'investisseurs belgo-néerlandais, parmi lesquels Johnny Thijs (ex-bpost) et Duco Sickinghe (ex-Telenet), ont fait leur entrée au capital du bureau de marketing sportif Golazo, lit-on samedi dans De Tijd. Ils en ont acheté 20% des parts.

L'entreprise Golazo est devenue, d'année en année, un important organisateur d'événements sportifs en Europe, dont les Ten Miles d'Anvers ou le Brussels Marathon. Les applications mobiles et les plateformes en ligne de la société comptent deux millions d'utilisateurs. Son patron Bob Verbeeck en était jusqu'à présent le seul et plein propriétaire. Les nouveaux investisseurs doivent lui apporter de l'argent frais mais aussi leur expertise et leurs réseaux afin de soutenir ses plans de croissance à l'international. "Nous avions le choix entre une reprise par un acteur étranger majeur ou poursuivre par nos propres moyens. Nous avons opté pour cette seconde possibilité", explique Bob Verbeeck dans De Tijd. (Belga)