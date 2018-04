De plus en plus d'absentéisme dans les PME

(Belga) Les PME sont de plus en plus confrontées, ces dernières années, au phénomène de l'absentéisme. Plus grande est l'entreprise, plus fréquent est l'absentéisme. Le danger d'une "culture de l'absentéisme" menace aussi beaucoup de PME, selon une étude du spécialiste RH Securex.

L'absentéisme au travail dans le secteur privé a augmenté en Belgique l'an dernier. Le pourcentage total de congés maladie pour des entreprises jusqu'à 1.000 travailleurs est passé de 6,58% en 2016 à 6,88% en 2017. Sur un jour de travail moyen, 7 travailleurs étaient absents en 2017: 2 pour une durée de moins d'un mois, 2 depuis un mois jusqu'à un an et près de 3 depuis plus d'un an. L'absentéisme de longue durée (plus d'un an) est le principal responsable de cette évolution continue à la hausse. Il est passé de 2,68% à 2,82%. Seul l'absentéisme de moins d'un mois reste stable. Securex constate que le nombre de travailleurs absents est un phénomène en hausse dans les grandes entreprises et les PME. Dans les micro-entreprises (moins de 10 personnes), l'absentéisme est moins fréquent. "S'il existe, il est alors de longue durée", souligne Securex. Dans les petites PME, il existe encore une culture familiale qui disparaît dans les plus grandes entreprises. "Plus grande est l'entreprise, plus l'accent sera mis sur la hiérarchie et plus les managers assumeront la coordination du travail. Les travailleurs se sentiront, en cas de maladie, moins responsables du travail qui reste ou qui sera assuré par leurs collègues". (Belga)