La police entame un MARATHON de la vitesse pendant 24 heures dans tout le pays

(Belga) Le dixième marathon de la vitesse organisé par la police fédérale est lancé ce mercredi à 6h00 du matin. Il se poursuivra jusqu'à demain/jeudi 6h00. Quelque 130 zones de police locales sont impliquées dans ces contrôles qui ont pour but de sensibiliser les automobilistes aux dangers de la vitesse excessive.



"Nous n’aurons pas de gros dispositifs qui resteront des heures à un même endroit"

L'esprit de cette opération est détaillée par Christophe Bruck, directeur à la police de la route: "C’est une combinaison de prévention et d’opération de contrôle, prévention dans le sens où les actions sont annoncées, donc les usagers ne peuvent pas dire qu’ils n’ont pas été prévenus. A côté de cela, bien évidemment, il y a des opérations de contrôle proprement dites, et le but est évidemment d’avoir un maximum de lieux de contrôle. Nous n’aurons pas de gros dispositifs qui resteront des heures à un même endroit, très souvent, après quelques minutes, ces lieux de contrôle sont déjà mis en ligne sur les différents réseaux sociaux. Le but est de travailler avec de nombreux lieux de contrôle, mais où on bouge régulièrement de manière à couvrir un maximum de territoire".





Des lieux de contrôle proposés par les citoyens

Les citoyens avaient jusqu'au début du mois pour proposer, via le site internet jeflasheaussi.be, des lieux de contrôle où ils ne se sentaient pas en sécurité. En Wallonie, on a recensé 3.020 signalements, contre plus de 8.700 au nord du pays. Juste après l'annonce des dates de ce marathon, les trois syndicats policiers (SNPS, CGSP et CSC) avaient annoncé leur volonté de boycotter cette opération afin de protester contre le manque d'effectifs au sein des forces de l'ordre et le changement de leur statut. Mais ils ont finalement décidé de prendre part quand même aux opérations de contrôle. Le marathon a donc bien lieu.