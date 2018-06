Début en douceur des départs en vacances ce week-end

(Belga) Les premiers départs vers les destinations choisies pour les grandes vacances se feront le week-end des 29-30 juin et 1er juillet, mais ce début d'exode devrait se faire en douceur sur les routes belges, indiquent Touring et VAB lundi. C'est en effet seulement à partir du week-end suivant, celui du 7 juillet, que la grande vague des départs se fera réellement sentir, avec des ennuis de circulation à la clé.

Ce week-end, vu le beau temps annoncé, la circulation devrait être dense en direction de la Côte, mais aussi vers l'Ardenne et plus généralement le sud, avertissent VAB et Touring. Vendredi soir et samedi matin seront les deux moments les plus prisés, avec des files attendues dans ces deux directions. Vendredi soir, l'heure de pointe débutera également plus tôt, autour d'Anvers et de Bruxelles. Dimanche en revanche, le trafic sera facile et fluide sur les routes du pays. Touring conseille d'ailleurs vivement de choisir ce jour-là, dans la mesure du possible, pour son départ en vacances. Au-delà des frontières belges, le vendredi 29 juin est classé rouge sur les routes d'Île-de-France, prévient Touring. Le lendemain est classé orange au même endroit et également dans le sud-est de la France. VAB pointe aussi que les vacances d'été débutent ce week-end dans plusieurs régions de Suisse, ce qui devrait pousser une bonne part de la population vers sa voiture. Les axes traditionnels de la route des vacances, dont le tunnel du Saint-Gothard, seront pris d'assaut, surtout samedi mais également dès vendredi dans une moindre mesure. VAB prévoit comme week-ends "à éviter", ceux des 3-5 août et 10-12 août avec à chaque fois un samedi "noir" sur les routes françaises, mais aussi celui des 17-19 août, cette fois uniquement en Suisse et en Autriche. Touring y ajoute le samedi 28 juillet ("week-end noir") et indique que, de manière générale, "le trafic sera très chargé dès le week-end du 7 juillet et ce, jusqu'au week-end du 11 août dans le sens des départs. La circulation dans le sens des retours sera difficile à partir de la mi-juillet jusqu'au week-end du 18 août". Durant toute cette période, il faut s'attendre chaque week-end à des "embouteillages aux points noirs traditionnels". "La règle d'or: ne pas partir les vendredis et samedis et éviter le samedi pour les retours", conclut Touring. (Belga)