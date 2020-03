Décathlon ferme tous ses magasins à partir de lundi après-midi

(Belga) Decathlon a décidé de fermer lundi tous ses magasins en raison de l'épidémie de coronavirus, a confirmé le porte-parole de l'enseigne d'articles de sport, Thomas Lejeune.

"Nous avons pris cette décision pour la santé de nos collaborateurs et de nos clients", a-t-il déclaré. "Nous ne voulons pas que le virus puisse se propager via nos magasins." La mesure est valable jusqu'au 3 avril. Les commandes en ligne sont maintenues. Le conseil national de sécurité a décidé jeudi soir que tous les magasins qui vendent des articles non essentiels devaient fermer pendant le week-end. Décathlon a donc pris les devants en décidant de fermer également la semaine. Plus tôt lundi, c'est la chaîne de prêt-à-porter JBC qui a annoncé une décision similaire.