Décès d'Albert Frère - Le président d'honneur de GBL Albert Frère est décédé

(Belga) Albert Frère, président d'honneur du Groupe Bruxelles Lambert (GBL), est décédé lundi à l'âge de 92 ans, a annoncé le Groupe dans un communiqué.

"Pendant plus de trois décennies, sous son impulsion, GBL est devenue une des plus grandes holdings d'Europe. Ses qualités professionnelles et humaines ont profondément marqué notre groupe", a commenté GBL. Les funérailles d'Albert Frère se dérouleront "dans la plus stricte intimité familiale, selon les souhaits du défunt". (Belga)