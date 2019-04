Décès de Nicole Dassault, veuve de Serge Dassault

Serge Dassault et sa femme Nicole, le 4 novembre 2010 à l'Elysée, à ParisLIONEL BONAVENTURE

Nicole Dassault, la veuve de l'industriel et homme politique Serge Dassault, est morte à l'âge de 88 ans, dix mois après le décès de son mari, a annoncé mardi Le Figaro, journal appartenant au groupe.

Mme Dassault s'était essentiellement consacrée à des oeuvres caritatives et de mécénat culturel, mais avait également siégé dans les conseils de nombreuses sociétés du groupe, dont la holding familiale Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD).

L'empire Dassault s'étend de l'industrie aéronautique et de défense (Dassault Aviation avec les Rafale et Falcon), à la presse (Le Figaro), en passant par l'édition de logiciels (Dassault Systèmes), l'immobilier (Immobilière Dassault), les ventes aux enchères (Artcurial) et la viticulture (Château Dassault dans le bordelais).

Comme prévu à la mort de Serge Dassault en mai dernier à l'âge de 93 ans, c'est son homme de confiance Charles Edelstenne qui a pris la tête du groupe dans l'immédiat, mais les quatre enfants du couple Dassault exercent tous des fonctions importantes au sein de l'empire familial.