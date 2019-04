Décès du président de Korean Air aux Etats-Unis

(Belga) Le président de Korean Air, Cho Yang-ho (70), est décédé aux USA, a communiqué la compagnie aérienne sud-coréenne. Il aurait succombé à une maladie chronique. Le mois passé, M. Cho avait été expulsé du conseil d'administration de la société alors que plusieurs enquêtes criminelles éaient ouvertes à son encontre.

Cho Yang-ho, 70 ans, était en procès pour corruption et son décès intervient deux semaines après qu'il eut été évincé du conseil d'administration de Korean Air par les actionnaires qui avaient refusé fin mars de renouveler son mandat. L'entreprise a indiqué que M. Cho était "mort paisiblement" dans un hôpital de Los Angeles, sans dévoiler les causes de ce décès. Il était le président du groupe Hanjin et contrôlait environ 30% de Korean Air, par l'intermédiaire de sa maison mère, Hanjin KAL. Quand il avait été évincé du conseil d'administration, Korean Air avait admis que ce vote avait "légèrement affaibli" la position de M. Cho à la tête du transporteur aérien, tout en soulignant qu'il avait toujours le contrôle de l'entreprise. Lundi, la progression de Hanjin KAL en Bourse a atteint jusqu'à 24%. Korean Air Lines a ouvert sur une hausse de plus de 6%, et les autres filiales étaient également dans le vert. Le père de Cho Yang-ho était le fondateur de la compagnie aériennes, c'est cependant sous la présidence du fils que Korean Air est devenue l'une des plus grandes compagnies au monde, desservant 124 villes dans 44 pays. Il dirigea également le comité organisateur des jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang de 2018 jusqu'à sa démission deux ans avant la compétition. (Belga)