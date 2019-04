Décollage de la Falcon Heavy de SpaceX pour son premier vol commercial

La société spatiale SpaceX a effectué jeudi le premier lancement commercial de sa fusée lourde Falcon Heavy, plaçant en orbite un satellite saoudien et récupérant pour la première fois les trois boosters sur Terre.

"Falcon Heavy est en route vers l'espace", a lancé un commentateur de Space X lors de la retransmission du tir en direct sur internet, peu après le décollage. "La trajectoire a l'air bien."

Falcon Heavy, qui s'est détachée de son pas de tir à Cap Canaveral (Floride) à 18H36 locales (22H36 GMT), a placé comme prévu le satellite Arabsat-6A --qui pèse six tonnes-- en orbite géostationnaire, à 36.000 km de la Terre. Cette opération est intervenue environ 34 minutes après le décollage.

"Réussite du déploiement d'Arabsat-6A en orbite géostationnaire confirmée --fin de la première mission commerciale de Falcon Heavy", a rapidement tweeté SpaceX.

L'objectif de la société était également de récupérer les trois boosters de la fusée. Mission accomplie: deux se sont posés sur la terre ferme environ 8 minutes après le décollage et le troisième sur la barge flottant dans l'océan Atlantique baptisée "Of course I still love you" près de dix minutes après le décollage.

"Les Falcons se sont posés", a tweeté Elon Musk, patron de Space X, photos à l'appui. "Falcon" signifie "faucon" en anglais.

SpaceX a deux fusées opérationnelles: la Falcon 9, qui effectue la plupart des lancements et domine le marché américain (21 lancements en 2018), et la Falcon Heavy, qui sert à lancer des charges utiles beaucoup plus lourdes ou sur des orbites plus distantes.

En février 2018, une fusée Falcon Heavy avait réussi son premier vol lors d'un essai sans client, lors duquel elle avait envoyé une Tesla décapotable rouge dans l'espace. Le constructeur automobile appartient également à Elon Musk.

Mais la récupération du lanceur sur la barge avait échoué.

C'est donc la première fois jeudi que les trois boosters ont été récupérés, et ils devraient être utilisés au moins pour partie pour la prochaine mission, a indiqué une commentatrice.

SpaceX récupère en effet régulièrement le premier étage de son lanceur afin de le réutiliser pour réduire nettement les coûts de lancement.

La version lourde de l'engin spatial est constituée de l'équivalent de trois fusées Falcon 9, attachées ensemble pour tripler la poussée au décollage.

Depuis la réussite du premier tir il y a un peu plus d'un an, l'armée américaine et des clients privés ont signé des contrats pour des lancements par Falcon Heavy, et la Nasa a évoqué la possibilité de lui confier des missions pour son programme de retour sur la Lune.