Décollage du Boeing 777X pour son vol inaugural

(Belga) Le nouveau long-courrier de Boeing, le 777X, a décollé samedi pour son vol inaugural de Paine Airfield, à Everett dans le" nord-ouest des Etats-Unis.

"Oui ! Décollage du Boeing triple 7 X", s'est exclamé Josh Green, un membre de l'équipe de communication du constructeur aéronautique au moment où les roues de l'appareil se sont détachées de la piste avant de s'engouffrer dans les nuages, à 19h10 heure belge. Peu de temps auparavant, les pilotes avaient déployé le bout des ailes --les winglets-- si caractéristiques de cet appareil. Ces bouts pliants permettent d'améliorer la portance en vol mais se replient lorsque l'appareil est au sol pour pouvoir desservir un maximum d'aéroports. La poussée des deux moteurs géants du triple 7 X, fabriqués par General Electric, a ensuite provoqué d'immenses gerbes d'eau sur la piste avant de donner à l'avion assez de vitesse pour s'envoler. Ce vol inaugural, qui devrait durer plusieurs heures si tout se passe bien, marque le début de toute une batterie de tests en vol devant mener à la certification de l'appareil. L'avion se posera sur Boeing Field en banlieue de Seattle. Boeing s'était vu forcer de reporter ce vol jeudi et vendredi en raison de la météo et surtout du vent. Le 777X, qui peut transporter de 384 à 426 passagers, présente un carnet de commandes de 340 unités, principalement de la part de sept grandes compagnies aériennes, dont Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines et Qatar Airways. Il est censé concurrencer l'A350 de l'avionneur européen Airbus. Les premières livraisons ne sont pas attendues avant "début 2021", au lieu de mi-2020 comme prévu initialement, car la période des vols d'essai devrait être allongée et la procédure d'homologation approfondie. Cet avion a en effet rencontré des problèmes importants lors d'essais de pressurisation --dépassant sciemment les conditions normales d'utilisation pour s'assurer de la fiabilité du matériel-- en septembre dernier. Le 777X est censé conforter la domination de Boeing sur Airbus dans le long-courrier, position fragilisée par la réduction prochaine des taux de production du 787 "Dreamliner", faute de commandes fermes de la Chine. (Belga)