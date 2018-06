Décollage pour une compagnie aérienne kurde d'Irak

(Belga) Une compagnie aérienne kurde irakienne a effectué lundi son vol inaugural, faisant décoller avec elle l'espoir d'une renaissance économique pour la région en pleine crise, où Bagdad a levé il y a seulement trois mois son blocus aérien.

Fly Erbil, proclame en lettres d'or l'inscription sur le Boeing en partance vers Stockholm: sur le tarmac de l'aéroport international d'Erbil, le plus grand de la région autonome du Kurdistan, les officiels du gouvernement local disent espérer un retour aux années florissantes. Il s'agit de la seule compagnie aérienne kurde à opérer en Irak actuellement. Le groupe djihadiste Etat islamique "a retardé notre projet mais aujourd'hui, nous marquons une réelle avancée", explique à l'AFP le PDG de Fly Erbil, Laund Cheikh Mamoundi, alors que la compagnie avait annoncé son lancement en 2015 mais n'a opéré son premier vol que lundi. Fly Erbil possède déjà trois avions et espère agrandir sa flotte pour atteindre "dix avions", affirme pour sa part son directeur administratif Ahmad Jamal. La compagnie vole vers l'Europe, notamment les pays où vit une importante communauté irakienne et des investisseurs opérant en Irak, explique-t-il. Après l'invasion de l'Irak emmenée par les Etats-Unis en 2003, le Kurdistan irakien --qui possède deux aéroports internationaux-- a connu un véritable boom économique, alors que le reste du pays s'enfonçait dans la violence. Mais la percée de l'EI en 2014 a porté un rude coup aux investissements. Les conséquences désastreuses du référendum d'indépendance de l'automne dernier, notamment la reprise de zones disputées et de leurs champs pétroliers par Bagdad, ont mis à genoux l'économie du petit territoire, qui jouit d'une importante autonomie vis-à-vis du pouvoir central à Bagdad. Parmi ses mesures de rétorsion, Bagdad avait également imposé près de six mois de blocus aérien aux aéroports d'Erbil et de Souleimaniyeh.