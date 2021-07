Déficit public moins élevé qu'attendu en 2021, la hausse des dépenses maintenue en 2022

Le déficit public sera finalement inférieur à 9% du PIB cette année grâce à la meilleure croissance économique attendue, a indiqué jeudi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui a aussi annoncé une hausse de 10,8 milliards d'euros de la dépense des ministères l'an prochain.

Le gouvernement a relevé sa prévision de croissance pour 2021 à 6% (contre 5% auparavant), et les recettes fiscales supplémentaires qui en découleront seront consacrées à "contenir le déficit public pour 2021 à moins de 9%, contre 9,4% prévu en loi de finance rectificative", a déclaré le ministre lors du débat d'orientation des finances publiques à l'Assemblée nationale.

"Nous refusons, avec (le ministre des Comptes publics) Olivier Dussopt, de consacrer l'intégralité des recettes fiscales supplémentaires liées à la croissance de 6% à l'augmentation de la dépense publique", a expliqué Bruno Le Maire.

"Il n'y a pas de cagnotte quand on dépasse les 100% de dette publique", a-t-il insisté.

Le gouvernement ambitionne de ramener ce déficit à 5,3% du PIB l'an prochain, grâce à un budget "de retour à la normale", malgré la persistance du risque sanitaire, a soutenu de son côté Olivier Dussopt.

L'exécutif prévoit toutefois une hausse des dépenses pilotables de l'Etat (budget des ministères) de 10,8 milliards d'euros l'an prochain, soit une "augmentation similaire à celle de 2021", a annoncé Bruno Le Maire.

"La moitié de ces dépenses nouvelles sont le résultat de lois de programmation, donc de lois d'investissement dans les activité régaliennes de l'Etat", l'armée, la justice, la police, l'éducation ou la recherche, a-t-il détaillé.

Le budget de la défense et celui de l'enseignement scolaire seront ainsi tous les deux en hausse de 1,7 milliard d'euros l'an prochain, selon le document budgétaire détaillant les plafonds de dépenses des ministères.

Le budget de la recherche et de l'enseignement supérieur augmentera lui de 900 millions d'euros, et celui consacré aux missions de sécurité, progressera de 800 millions d'euros.

Celui de la justice augmentera lui de 700 millions d'euros.

L'autre moitié de cette hausse des dépenses sera dédiée "à des dépenses de soutien liées à la crise: les garanties sur le prêt garanti par l'Etat par exemple, l'hébergement d'urgence, ou la prolongation du ticket universitaire à 1 euro", a détaillé Bruno Le Maire.

Le budget devra aussi financer les mesures annoncées par Emmanuel Macron lundi soir, comme le revenu d'engagement pour les jeunes ou le nouveau plan d'investissement, ainsi que la poursuite du plan de relance.

A droite, le président de la commission des Finances Eric Woerth (LR) a dénoncé "dérapage" et "renoncement" sur "la dépense publique" et le nombre de fonctionnaires. Le gouvernement a abandonné dès l'été 2019 l'objectif de réduction de 50.000 fonctionnaires d'Etat durant le quinquennat, et prévoit désormais une "stabilité des effectifs de l'État et de ses opérateurs".