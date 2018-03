Dégradations de lignes SNCF: le procès du groupe de Tarnac s'ouvre mardi, mais pas pour terrorisme

Présentés en 2008 comme de dangereux terroristes "d'ultra-gauche", ils sont jugés dix ans plus tard notamment pour la dégradation d'une ligne SNCF: le procès de huit membres du "groupe de Tarnac" qui s'ouvre mardi à Paris pourrait être aussi celui des dérives d'une enquête sous influence politique.

Parmi les prévenus renvoyés devant le tribunal correctionnel figurent Julien Coupat, 43 ans, présenté comme le théoricien du groupe, son ex-compagne Yildune Levy, 34 ans, Elsa Hauck, 33 ans, et Bertrand Deveaud, 31 ans. Ils sont poursuivis pour "association de malfaiteurs" et encourent dix ans de prison.

Comparaissent également Christophe Becker, 41 ans, et Manon Glibert, 34 ans, poursuivis pour falsification ou recel de documents volés. Enfin, Benjamin Rosoux, 39 ans, et Mathieu Burnel, 36 ans, sont poursuivis, comme quatre des autres prévenus, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique.

"L'affaire Tarnac, c'est l'histoire d'une instrumentalisation du judiciaire par le politique", explique l'avocate de Yildune Levy, Me Marie Dosé, qui dit attendre du tribunal "une indépendance totale". L'avocat de Julien Coupat, Me Jérémie Assous, dit lui souhaiter "un procès de la police" antiterroriste.

La défense a appelé pour cela à comparaître de nombreux témoins dont l'ex-ministre de l'Intérieur Michèle Alliot-Marie ou l'ancien procureur Jean-Claude Marin, tout en sachant que tous ne viendront pas s'expliquer.

La justice reproche aux principaux prévenus d'avoir, sur le fondement d'une idéologie développée dans un livre qui leur est attribué (L'insurrection qui vient), participé au sabotage d'une ligne SNCF à Dhuisy (Seine-et-Marne) et organisé des actions violentes contre des intérêts de l’État, notamment le 3 novembre 2008 lors d'une manifestation à Vichy.

L'affaire avait spectaculairement débuté le 11 novembre 2008 par l'arrestation devant les caméras de télévision d'une dizaine de membres d'une communauté libertaire installée à Tarnac, un petit village de Corrèze, par 150 policiers cagoulés.

Quelques jours plus tôt, les 7 et 8 novembre, des caténaires de lignes SNCF avaient été sabotées dans l'Oise, l'Yonne et en Seine-et-Marne, provoquant une véritable pagaille avec plus d'une centaine de TGV bloqués et 20.000 voyageurs en rade.

- "Honneur de l'institution" -

Dès le 11 novembre, la ministre de l'Intérieur Michèle Alliot-Marie, qui avait théorisé le danger d'un retour en France d'un terrorisme d'extrême gauche, saluait l'interpellation de membres de "l'ultra-gauche, mouvance anarcho-autonome, en lien avec les sabotages".

Le procureur de la République de Paris Jean-Claude Marin décrivait le groupe comme "une cellule invisible (...) qui avait pour objet la lutte armée" et parlait de leur ferme, "le Goutailloux", comme "d'un lieu d'endoctrinement, une base arrière d'actions violentes".

Le 15 novembre, huit interpellés étaient mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste" et Coupat pour "direction" de ce groupe. Yildune Levy restera détenue 2 mois et Coupat 6 mois.

Au fil du temps, l'enquête patine mais la police semble avoir dans sa manche un atout: le témoignage anonyme accablant d'un homme, identifié dans la procédure sous le numéro T42.

Selon lui, "Coupat n'a jamais caché qu'il faisait peu de cas de la vie humaine" et avait pour "objectif final (...) le renversement de l’État". Mais son nom est révélé par la presse et l'homme explique avoir signé un document préparé par la police.

Au final, après neuf ans de bataille judiciaire et le dessaisissement du juge chargé de l'enquête, la Cour de cassation abandonnera la qualification terroriste.

"Il fallait évidemment que cette procédure qui avait commencé en fanfare finisse par un procès, ça ne pouvait pas donner un non-lieu. C'est une question d'honneur de l'institution", a commenté jeudi Julien Coupat sur France 2.

A l'audience, l'attention devrait se focaliser sur un procès-verbal capital pour l'accusation mais considéré comme un faux par la défense. Il relate la surveillance policière du couple Coupat-Levy la nuit du sabotage de Dhuisy.

Le groupe de Tarnac était épié depuis la participation de Coupat et Levy en janvier 2008 à New York à une réunion d'anarchistes et leur passage clandestin de la frontière américano-canadienne.

Un policier anglais infiltré, Mark Kennedy est soupçonné d'avoir alimenté le renseignement français sur les contacts de Coupat avec des militants d'extrême gauche allemands, grecs ou italiens et sa participation à des manifestations violentes lors de sommets internationaux.

Le procès est prévu jusqu'au 30 mars.