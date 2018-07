Déjà des bouchons à la suite de la fermeture du tunnel Léopold II à Bruxelles

(Belga) Des bouchons se sont formés, dimanche après-midi, sur l'avenue Charles-Quint au premier jour de la fermeture du tunnel Léopold II à Bruxelles. Les feux de signalisation ont dû être ajustés, a indiqué Bruxelles Mobilité confirmant une information du site internet de Bruzz.

Selon Inge Paemen, porte-parole de Bruxelles Mobilité, il est normal que les feux de signalisation ne soient pas immédiatement parfaitement ajustés. Il y a toujours une différence entre la pratique et le calcul théorique. Si les feux ont été mieux adaptés, il ne faudra pas s'attendre à un trafic fluide lundi. "Nous prévoyons des perturbations", explique la porte-parole. Elle rappelle les alternatives pour éviter le secteur: le train, le bus ou le covoiturage. Un parking gratuit au Heysel (parking C) permet de rejoindre le centre-ville via le métro ou le tram. Le tunnel Léopold II, le plus long du pays, est fermé pour rénovation depuis dimanche jusqu'à la fin août. (Belga)