Déjà plus de 3.000 visières de protection produites au FabLab Mons

(Belga) Le FabLab Mons, avec les FabLabs de Wallonie, a déjà produit plus de 3.000 visières de protection depuis le début de l'épidémie dans le développement et la production de solutions pour lutter contre le Covid-19. L'entité montoise aide ainsi les professionnels de la santé qui sont en première ligne.

La réalisation de masques respiratoires, de pousses seringues et de respirateurs fait partie des projets en cours au FabLab de Mons où on examine également la possibilité de produire pour les hôpitaux une boîte d'intubation. "L'activité la plus soutenue actuellement au FabLab Mons, et qui bénéficie du soutien de l'UMons, porte sur la fabrication de visières de protection pour le corps médical, notamment, des hôpitaux, des maisons de retraite, les infirmiers et infirmières à domiciles, les pharmacien(ne)s, ainsi que les agents de laboratoires, les pompiers, les policiers", ont indiqué les responsables du FabLab. Plus de 3.000 de ces visières de protection ont jusqu'ici été produites. 150 plaques de plexi supplémentaires ont été acquises par le FabLab afin de permettre la réalisation de 4.000 visières supplémentaires. Les visières produites ont déjà été distribuées à plusieurs institutions hospitalières, de repos, de soins, de secours de la région de Mons-Borinage et du Centre. Le FabLab a indiqué que toutes les personnes en lien avec le domaine de la santé ont droit aux visières gratuitement (https://fablabmons.be/covid19). Les équipes du FabLab Mons ont, par ailleurs, lancé un appel aux dons, notamment des stocks de feuilles plastiques de format A4, et au soutien financier. Les FabLabs s'adressent aux étudiants, aux chercheurs, aux designers, aux artistes, aux roboticiens, aux entrepreneurs et à tous les bricoleurs qui veulent passer rapidement d'une idée à un prototype pour promouvoir leur projet. La particularité du projet montois, initié au sein de l'UMons, est d'être porté par une diversité d'acteurs dont les besoins sont très complémentaires. (Belga)