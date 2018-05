Delhaize va ouvrir des centres de distribution locaux et élargit ses heures de livraison

(Belga) Delhaize va ouvrir des petits centres de distribution locaux afin de permettre d'élargir les heures de livraison au domicile de ses clients, a annoncé mercredi la chaîne de supermarchés qui enregistre une forte croissance du commerce en ligne (e-commerce).

Actuellement, toutes les commandes passée via e-commerce sont préparées dans le centre de distribution de Puurs, situé entre Bruxelles et Anvers. "Cela ne changera pas. Toutefois, Delhaize ouvrira de petits centres de distribution locaux, ou 'hubs', afin de permettre d'élargir les heures de livraison au matin et au soir. Un premier hub ouvrira ses portes à Bruxelles (Drogenbos): toutes les commandes de la région y seront déposées le matin avant l'heure de pointe, avant d'être livrées par camionnette aux clients", explique Delhaize dans un communiqué. Concrètement, cela va rendre possibles les livraisons à domicile de 7h à 21h, du lundi au samedi. A court terme, d'autres "hubs" sont prévus ailleurs en Belgique. Le petit centre de distribution de Drogenbos permettra la création d'une trentaine d'emplois. Tout cela répond à une forte croissance de l'e-commerce, selon Delhaize. Si 60% des clients qui y ont recours optent pour l'enlèvement en magasin, les 40% restants choisissent la livraison à domicile. Et c'est cette dernière catégorie qui connaît la plus forte croissance, constate l'enseigne au lion. (Belga)