Deliveroo améliore la couverture d'assurance proposée à ses coursiers belges

(Belga) La couverture d'assurance des coursiers belges de Deliveroo est désormais améliorée, annonce mardi la plateforme de livraisons de repas. La période d'attente sera plus courte pour les paiements en cas d'incapacité et les remboursements des frais médicaux seront augmentés. Dans le même temps, l'entreprise a lancé une assurance accidents et responsabilité civile pour les 35.000 livreurs des douze pays où elle opère, dont plusieurs collaboreront avec la start-up belge Qover.

L'assurance proposée a d'abord été testée en Belgique, où elle a été lancée en novembre dernier. C'est Qover qui fournit le produit d'assurance offert aux coursiers belges. La période d'attente pour les paiements en cas d'incapacité n'est en outre plus que de sept jours au lieu de 14 précédemment tandis que le remboursement des frais médicaux passe 5.000 à 7.500 euros. L'intervention pour les nuits passées à l'hôpital est, elle aussi, revue à la hausse (de 1.500 à 3.000 euros). Des conditions qui s'appliquent à tous les coursiers lorsqu'ils sont en ligne et marqués comme étant disponibles sur l'application, y compris jusqu'à une heure après la déconnexion, explique Deliveroo. La plateforme de livraisons de repas va par ailleurs proposer une assurance accidents et responsabilité civile gratuitement à tous ses livreurs indépendants actifs dans les douze pays où elle opère, a-t-elle annoncé mardi. Qover fournira le produit pour les coursiers en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie et en Irlande. (Belga)