(Belga) Deliveroo et Child Focus lancent l'opération "Ride to find" (Rouler pour trouver) durant le mois de février. Durant un mois, les coursiers de Deliveroo vont livrer les repas à Bruxelles avec un avis de disparition d'enfant sur leur sac à dos. Child Focus espère ainsi récolter de précieux témoignages sur six enfants et jeunes adultes disparus depuis longtemps, indiquent vendredi Deliveroo et Child Focus dans un communiqué.

Près de 100 coursiers Deliveroo vont se déplacer à travers toute la capitale avec un sac à dos adapté pour la cause. La campagne sera relayée sur les réseaux sociaux. "Nos coursiers sont au cœur de notre activité et sont vus par beaucoup de personnes quand ils parcourent les rues pour livrer de la nourriture. Il n'est donc pas étonnant que notre réseau de coursiers se soit porté volontaire pour utiliser les sacs à dos reconvertis en panneaux d'affichage mobiles pour soutenir une cause aussi importante. Nous espérons que notre campagne Ride to Find contribuera à ramener les enfants disparus auprès de leurs proches et à sensibiliser les citoyens aux missions de Child Focus", a souligné Rodolphe Van Nuffel, responsable des relations publiques de Deliveroo. Cette collaboration est une première en Belgique. En décembre 2018, une campagne similaire avait été menée au Royaume-Uni. (Belga)