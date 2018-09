Deliveroo s'étend en Asie et s'installe à Taïwan

(Belga) Deliveroo va poursuivre son développement international en Asie en s'installant à Taïwan, annonce mercredi la plateforme de livraisons de repas. Cela en fera le 13ème marché de l'entreprise, qui opère dans plus de 500 villes à travers le monde.

D'ici quelques semaines et dans un premier temps, le service sera accessible à Taipei puis se développera progressivement dans le reste du pays. Comme pour les autres marchés où elle est présente, la plateforme proposera à ses coursiers une assurance gratuite contre les accidents. Cette nouvelle expansion géographique fait suite à la dernière levée de fonds de Deliveroo qui a frôlé les 500 millions de dollars et porté sa valorisation à plus de deux milliards de dollars. (Belga)