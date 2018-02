Deliveroo : "Une réunion avec la direction si les coursiers quittent le bâtiment"

(Belga) Plusieurs membres du collectif des coursiers de Deliveroo occupent depuis mercredi soir le bâtiment de la société Deliveroo à Ixelles. Les coursiers demandent que la direction négocie sur le salaire minimum. Deliveroo veut bien organiser une réunion avec le CEO Mathieu De Lophem mais à condition que les coursiers quittent le bâtiment.

"Depuis des mois, Deliveroo est en contact avec le collectif et reste ouvert au dialogue, tant que les militants souhaitent collaborer de manière constructive", indique-t-on chez Deliveroo. "Nous confirmons qu'une réunion avec Mathieu De Lophem pourra se tenir lorsqu'ils auront quitté le bâtiment, permettant au personnel de travailler en toute sécurité." Les travailleurs peuvent entretemps travailler dans une autre implantation. L'action n'a donc aucun impact sur l'activité de l'entreprise. Les coursiers qui occupent le bâtiment disent ne pas avoir été informés de la possibilité d'une réunion avec le CEO et ne veulent pas céder. "Nous proposons à Mathieu De Lophem de venir en personne et nous ferons la réunion ici", a répondu Douglas Sepulchre, porte-parole du collectif des coursiers. A partir du 31 janvier, les coursiers à vélo de Deliveroo devront passer sous statut indépendant et ne pourront plus être payés via la coopérative Smart. "Deliveroo a décidé de donner aux coursiers le travail flexible qu'ils réclament. La popularité de ce modèle est confirmée par le fait que 250 personnes ont postulé hier (mercredi) chez Deliveroo", explique la société de livraison de repas. (Belga)