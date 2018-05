WPP: interrogations après la démission du DG, Martin Sorrell

Martin Sorrell, fondateur et directeur général de WPP, géant mondial de la publicité, qui a démissionné samedi, le 21 novembre 2016 à LondresJustin TALLIS

De nombreuses questions se posent sur l'avenir du géant mondial de la publicité WPP après la démission samedi de son directeur général Martin Sorrell, qui l'avait fondé il y a plus de trente ans.

M. Sorrell, 73 ans, a renoncé à ses fonctions alors qu'il venait de faire l'objet d'une enquête interne à la suite d'une "allégation de comportement inapproprié" sur l'utilisation de fonds de l'entreprise.

Le groupe WPP a annoncé que ces investigations "ne concernaient pas des montants cruciaux", sans dévoiler davantage les conclusions de l'enquête.

"Je suis évidemment triste de quitter WPP après 33 ans", a reconnu M. Sorrell dans un communiqué publié par WPP. "Cela a été une passion, le centre de mon attention et une source d'énergie pendant tellement longtemps. Mais je pense qu'il est dans l’intérêt de l'entreprise que je démissionne maintenant".

Il a expliqué craindre que son maintien en poste fasse peser "une trop grande pression" sur le groupe aux 200.000 employés et au chiffre d'affaires de plus de 15 milliards de livres (plus de 17 milliards d'euros).

Son départ intervient dans une période charnière pour cet acteur mondial de la publicité, confronté à la rude concurrence d’entreprises comme Google et Facebook, et à la compression des budgets publicitaires de grands groupes de divers secteurs, dans les biens de consommation, la pharmacie ou encore l'automobile.

"Son départ laisse l'entreprise qu'il a fondée confrontée à de profondes questions sur sa future direction", a estimé le journaliste économique Mark Kleinman, de la chaine SkyNews.

Mais pour certains analystes, Martin Sorrell paie surtout la chute de la valeur boursière du titre WPP à la bourse de Londres, qui a perdu 30% ces douze derniers mois.

"Au final, c'est le climat des affaires qui a déstabilisé l'empire qu'il avait créé", a souligné Simon Jack, journaliste économique de la BBC. "Les actionnaires étaient inquiets. Il avait perdu le soutien unanime du conseil d'administration".

WPP a indiqué que sa démission serait considérée comme un départ en retraite. Le président Roberto Quarta deviendra président exécutif jusqu'à ce qu'un nouveau directeur exécutif soit nommé.

- Des paniers métalliques à la publicité -

Martin Sorrell a fondé WPP au milieu des années 1980 en transformant profondément un fabricant de paniers métalliques, Wire and Plastic Products, dans lequel il venait d'investir. A coups d'acquisitions massives, WPP est devenu depuis un géant mondial de la publicité et M. Sorrell l'un des dirigeants les plus en vue de la City, qui s'était fermement exprimé contre le Brexit.

Sur fond de résultats mitigés, le tout-puissant patron était déjà sous pression pour mettre sur les rails un plan pour sa propre succession. Lors de la présentation des résultats annuels du groupe en mars, il avait reconnu que l'année 2017 n'avait "pas été une belle année, avec des revenus stables à périmètre égal, des marges opérationnelles et des profits stagnants ou en faible progression".

Ces derniers années, le niveau élevé de sa rémunération avait été largement commenté. Leader du classement des grands patrons britanniques les mieux payés en 2015, avec une rémunération record de 70 millions de livres (89,5 millions d'euros), Martin Sorrell faisait face au mécontentement d'une partie des actionnaires du groupe, qui avaient exprimé à plusieurs reprises leur désaccord en votant contre sa rémunération. En 2012, une majorité de près de 60% avait même voté contre sa rétribution de 6,8 millions de livres (8,4 millions d'euros).

"Certes, il était implacablement et richement rémunéré, mais n'oublions pas que Sir Martin Sorrell a construit un empire publicitaire mondial à partir de rien", a commenté Lionel Barber, éditeur au Financial Times.

Né à Londres, Martin Sorrell avait étudié l'économie à Cambridge, puis avait obtenu un diplôme d'Harvard. Avant de fonder WPP, il avait travaillé au sein de l'agence de publicité Saatchi & Saatchi en 1975.

En 2000, il avait été élevé au rang de chevalier par la reine Elizabeth II.