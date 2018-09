Denis Ducarme affirme que "les indemnisations tiendront compte des types d'élevage"

(Belga) Les indemnisations des éleveurs porcins qui devront faire face à l'abattage de leurs bêtes dans la zone sécurisée tiendront compte des spécificités d'élevage, a assuré mercredi le ministre fédéral de l'Agriculture Denis Ducarme, au terme d'une réunion interministérielle à Bruxelles en présence de l'Agrofront.

"Le prix du marché mais aussi le type d'élevage, bio ou industriel, et les frais d'expertise entreront dans le calcul des indemnisations", a-t-il déclaré, en réaction à une inquiétude du secteur porcin. Le ministre a défendu l'abattage préventif de quelque 4.000 cochons domestiques en province du Luxembourg en insistant sur la nécessité de protéger une filière qui compte six millions de porcs à l'échelle nationale et représente 15.000 emplois directs. "C'est une décision très difficile mais nécessaire pour éviter la propagation du virus de la peste porcine africaine", a-t-il souligné. La maladie, qui n'affecte pas l'homme, est présente dans neuf autres pays européens. (Belga)