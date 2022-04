Denis Masquelier, directeur général d'IP Belgium, quittera son poste fin juin

(Belga) Denis Masquelier, le directeur général d'IP Belgium, la régie publicitaire d'RTL Belgium, quittera son poste fin juin, "dans le contexte que traverse la régie IPB après le rachat de RTL Belgium par le groupe Rossel et DPG Media", indique RTL Belgium vendredi soir. Denis Masquelier entend se consacrer "à de nouveaux projets professionnels". Une phase de transition est prévue.

Denis Masquelier a commencé son parcours chez IP Belgium en 1991, avant de devenir directeur général en janvier 2009. "Denis aura été, pendant plus de 10 ans à la tête de IP Belgium, un patron efficace, créatif, loyal et inspirant pour l'ensemble de ses équipes. Il a amené la régie à des niveaux de performances jamais atteints auparavant", réagit Philippe Delusinne, CEO RTL Belgium, cité dans un communiqué. "IP Belgium est une régie qui a marqué l'univers de l'audiovisuel francophone et c'est très certainement grâce à l'inspiration et la dynamique qu'a su insuffler Denis auprès de ses équipes", souligne de son côté Bernard Marchant, Executive Chairman et CEO du groupe Rossel. "La carrière de Denis peut se résumer en un mot : impressionnante", ajoute Kris Vervaet, CEO de DPG Media Belgium. (Belga)