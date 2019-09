Départ de Dominique Leroy - "J'ai toujours désiré avoir une expérience internationale"

(Belga) "J'ai toujours désiré avoir une expérience internationale", a indiqué jeudi soir la CEO de Proximus Dominique Leroy, dans une petite vidéo adressée à son personnel et diffusée par plusieurs médias, à la suite de l'annonce de son passage chez KPN en décembre.

"Mon mandat de CEO chez Proximus arrive à son terme à la fin de cette année et j'ai réfléchi à ce que je voulais faire après avoir passé 8 ans chez Proximus dont 6 ans comme CEO. Si Proximus est une société à laquelle je suis profondément attachée j'ai néanmoins décidé de ne pas renouveler mon mandat de CEO", déclare Dominique Leroy qui a décidé de rejoindre KPN en tant que CEO à la fin de l'année à Amsterdam. "J'ai passé toute ma carrière professionnelle en Belgique et cela pour des raisons personnelles et familiales (...) Maintenant que mes enfants sont grands, j'ai accepté la proposition de KPN". "Proximus est une superbe entreprise avec un bel avenir devant elle en voie de s'adapter dans un monde en pleine mutation", a-t-elle ajouté. "En fin d'année, je quitterai Proximus avec le sentiment d'avoir accompli avec vous (personnel) de nombreuses choses", dit-elle encore en citant notamment le changement de nom de Belgacom en Proximus, la nouvelle culture d'entreprise, le retour à plusieurs années de croissance et le lancement de la fibre. Concernant le plan de transformation chez Proximus, Dominique Leroy a précisé qu'elle avait l'ambition de finaliser les discussions avec les partenaires sociaux avant son départ. (Belga)