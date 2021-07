Départs en vacances: 1.100 km de bouchons cumulés à la mi-journée

Embouteillage sur l'A7entre Lyon et Vienne, le 10 juillet 2021 PHILIPPE DESMAZES

Plus de 1.100 km de bouchons sur les autoroutes à la mi-journée: le trafic est saturé samedi pour le premier week-end des vacances scolaires, synonyme de départs, la journée étant classée rouge par Bison Futé.

Le pic des ralentissements a atteint 1.146 km au niveau national à la mi-journée, selon le site internet de l'organisme d'information routière, avant une traditionnelle décrue liée à la pause-déjeuner sur les aires d'autoroutes.

Vers 15H00, le cumul avait diminué de moitié, à 541 km. L'autoroute A7 restait l'axe le plus encombré, avec 160 km de bouchons dans la vallée du Rhône.

"Nous avons encore un temps de parcours entre Vienne (Isère) et Orange (Vaucluse) qui est d'environ trois heures, contre une heure et demie habituellement", a précisé à l'AFP un porte-parole de Vinci Autoroutes, gestionnaire du réseau dans la région.

Sur l'A10, qui permet de rejoindre le sud-ouest depuis la région parisienne, les conditions de circulation se sont améliorées après une matinée difficile : le cumul des ralentissements était de 71 km en milieu d'après-midi après avoir atteint près de 180 km quelques heures plus tôt.

Les automobilistes ont vu aussi leurs temps de trajet s'allonger sur l'A61 entre Narbonne et Toulouse, sur l'A75 qui relie l'Auvergne à la Méditerranée, sur l'A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand, sur l'A9 entre Orange (Vaucluse) et la frontière espagnole, ainsi que sur l'A8 en direction de la Côte d'Azur.

Les départs en vacances ont provoqué d'importants ralentissements au sortir des grandes agglomérations, en particulier au péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines au sud de Paris, ou en direction du péage de Vienne (Isère) au sud de Lyon.

"La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du Sud et des régions côtières", avait prévenu Bison Futé dans la semaine.

Alors que depuis vendredi, 26 fourgons accidentés de Vinci Autoroutes sont exposés sur l'aire de Montélimar (Drôme) sur l'A7 pour alerter les automobilistes des dangers encourus par les patrouilleurs, un nouvel accident s'est produit samedi matin sur l'A9 au niveau d'Agde (Hérault), le 19e depuis le début de l'année, déplore le gestionnaire du réseau dans le sud de la France.