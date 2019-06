Déremboursement ou non de l'homéopathie: la décision "peut attendre" un peu, selon Buzyn

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a souligné jeudi que la décision du gouvernement sur le déremboursement ou non de l'homéopathie pouvait attendre un peu, face à l'"urgence" de gérer la caniculePHILIPPE HUGUEN

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a souligné jeudi que la décision du gouvernement sur le déremboursement ou non de l'homéopathie pouvait attendre un peu, face à l'"urgence" de gérer la canicule.

La commission de la transparence de la Haute autorité de santé a adopté mercredi un avis définitif sur le sujet qui ne doit être rendu public que vendredi matin. Cet avis, selon Libération, prône la fin du remboursement par la Sécu des produits homéopathiques faute d'une efficacité prouvée.

"Je n'ai pas reçu l'avis de la Haute autorité de santé. Aujourd'hui mon urgence est de gérer la canicule et son impact, je pense que la décision peut attendre encore quelques jours", a déclaré Mme Buzyn sur France 2.

"Les décisions sur le déremboursement des médicaments peuvent se prendre quelques jours ou quelques semaines après l'avis de la Haute autorité de santé. Je rappelle que pour les médicaments anti-Alzheimer la décision a été prise pratiquement un an après l'avis" de la HAS, a souligné la ministre.

Elle a affirmé à plusieurs reprises qu'elle suivrait l'avis de la commission de la transparence de la HAS.

Labos, homéopathes et usagers ont lancé une campagne médiatique soutenue par des élus, "Mon homéo, mon choix", avec une pétition qui revendique pour l'heure plus d'un million de signatures. Ils ont appelé à des manifestations, à Paris sur l'esplanade des Invalides et à Lyon Place de la Comédie, vendredi à 10h30.

L'an dernier, le remboursement de l'homéopathie a représenté 126,8 millions d'euros sur un total d'environ 20 milliards pour l'ensemble des médicaments remboursés, selon l'Assurance maladie.