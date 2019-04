Des agriculteurs participeront à la marche de jeudi à Bruxelles

(Belga) Une délégation d'agriculteurs et agricultrices participeront ce jeudi à Bruxelles, "à l'appel des jeunes marcheurs pour le climat", à une nouvelle manifestation prévue dans la capitale en faveur du climat, a annoncé mercredi la Fédération wallonne de l'Agriculture (Fwa).

En participant, ces agriculteurs veulent faire passer le message que "l'agriculture est certes une partie du problème climatique, comme toutes les activités humaines, mais elle en est aussi victime et porteuse de solutions". La Fwa rappelle au passage que si l'agriculture est productrice de gaz à effet de serre (GES), le modèle agricole wallon présente un bilan "plutôt favorable". "Alors que l'agriculture mondiale est responsable d'un quart des GES, notre agriculture wallonne n'en cause que 13%. Pourquoi? Parce que nous avons, quoi qu'on entende parfois, un modèle agricole extensif, et un élevage intimement lié à la prairie", explique l'organisation agricole, qui souligne à nouveau le rôle de puits de carbone assuré par les prairies permanentes. La Fwa organise par ailleurs une journée d'informations, à Gembloux, le 10 avril, à l'intention des 12-18 ans "afin de discuter avec eux de l'agriculture et notamment de son impact climatique". (Belga)