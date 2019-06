Des alternatives mobilité pour contourner le Grand départ du Tour de France

(Belga) L'agence régionale Bruxelles Mobilité a délivré lundi des conseils pour adapter ses déplacements au Grand départ du tour de France, qui aura lieu dans la capitale du 4 au 7 juillet. Elle lance ce jour une campagne pour appeler à ne pas prendre sa voiture et à chercher une alternative.

Bruxelles attend des centaines de milliers de visiteurs pour le Grand Départ du Tour de France. De nombreuses perturbations de la circulation automobile et des transports publics en surface sont attendues. De plus, le tunnel Léopold II et l'avenue Brugmann seront fermés en raison de travaux. Pour les courtes distances, la marche, le vélo et la trottinette sont à privilégier. Bruxelles Mobilité conseille fortement de préférer le train et le métro à la voiture pendant la période, surtout que la STIB et la SNCB augmenteront leur capacité de transport pendant l'événement. La SNCB a prévu 40 trains supplémentaires, tant en direction de Bruxelles que pour le retour. Les trains réguliers à destination et en provenance de la capitale verront également leur capacité renforcée. En cette occasion, la SNCB s'habillera également aux couleurs du Tour et organisera diverses animations pour les passagers. Un billet week-end spécial, valable du vendredi 5 juillet à 19H00 au dimanche 7 juillet, est proposé à 50% du tarif normal. Il permettra également de circuler librement tout au long du week-end dans la région bruxelloise, sachant que plusieurs des 34 gares bruxelloises sont situées à proximité immédiate de l'itinéraire que les cyclistes emprunteront. Ce billet de train offre de plus une réduction sur les tarifs des parkings de la SNCB. Le réseau de la Stib sera quant à lui gratuit le samedi et le dimanche. Le métro sera renforcé, de même que plusieurs lignes de tram qui passent à proximité de l'itinéraire du Tour. Il est conseillé aux voyageurs de planifier leurs itinéraires à l'avance, via le site internet ou l'application STIB, afin de tenir compte des déviations mises en place. Les piétons pourront traverser l'itinéraire à plusieurs endroits spécifiques. L'application Be.Walking, Be.Brussels permet de planifier des itinéraires. Les cyclistes pourront faire de même via le planificateur d'itinéraire https://routeplanner.bike.brussels. Au Fan Park ainsi qu'aux points de départ et d'arrivée, des parkings vélo de grande capacité seront proposés. Ceux des stations de métro De Brouckère et Bourse mettront de plus 1.000 places de stationnement à disposition, sur inscription. Les parkings voiture sont indiqués sur www.parkandride.brussels. Parking Bruxelles offre la gratuité pour le stationnement sur les parkings de dissuasion Ceria et Crainhem pendant le week-end du Tour. Dans les autres parkings, un tarif préférentiel de 3 euros par place sera d'application. (Belga)