Des associations réclament des mesures "concrètes et pérennes" pour les sans-abri

Loyers abordables, accès au logement social, hébergement pour les demandeurs d'asile ... Des associations ont demandé dans un manifeste présenté lundi des mesures "concrètes, dignes et pérennes" pour les sans-abri, dénonçant un nombre de plus en plus élevé de personnes à la rue.

"Ce sont des dizaines de milliers de personnes sans solution dans le pays", rappellent les organisations dont la Fédération des acteurs de la solidarité, le Samu social de Paris, la fondation de l'Armée du salut, Emmaüs France et Solidarité ou encore France terre d'asile.

Le texte baptisé "Ensemble, agissons contre le sans-abrisme!", qui devait être lu dans la soirée sur la scène du théâtre du Rond-Point à Paris, interpelle l'État, les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les entreprises et les citoyens sur "la crise sanitaire et humanitaire".

Deux mois avant le début de la trêve hivernale, qui court du 1er novembre au 31 mars, le 115 (numéro d'urgence des sans-abri) est saturé à un niveau inédit. La plateforme reçoit actuellement 15.700 appels par jour, contre 9.400 à la même période en 2018, et seuls 1.040 appels aboutissent, selon le Samu social, qui alerte sur la situation.

Chaque jour, 1.030 demandes de familles ne sont pas pourvues (490 en 2018), 60 pour les personnes isolées. "En moyenne, 360 familles appellent le 115 et sont sans solution d’hébergement chaque soir", contre 175 en 2018, précise le 115.

"Nous constatons depuis plusieurs années une insuffisance chronique de places d’hébergement et de logements sociaux", dénoncent les associations. Selon elles, "cette crise est amplifiée par le sous dimensionnement chronique du parc d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile", renvoyés vers le 115 et les campements.

Les organisations réclament "la construction de logements à coût abordable à la hauteur des besoins", un "accès effectif des personnes les plus précaires au logement social", la création de places d'hébergement pour les SDF et les demandeurs d'asile et "la mise à disposition à des fins de création de lieux d’hébergement des locaux disponibles".

Elles demandent également l’augmentation du nombre de places dédiées aux femmes enceintes et familles, de faciliter la régularisation des personnes hébergées, ainsi qu'une nouvelle étude de dénombrement des sans-abri en France. La dernière étude de l'Insee date de 2012.