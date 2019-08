Des avions continuent à décoller de l'aéroport de Zaventem sans tous les bagages à bord

(Belga) Ce samedi matin vers 6h, à l'entame d'une journée de grosse affluence, la sangle d'une valise s'est détachée et a bloqué le système de bagages de Brussels Airport en l'endommageant. Trois heures de réparation ont été nécessaires. Malgré la résolution du problème, des avions continuent à décoller sans tous les bagages à bord car l'aéroport ne parvient pas à gérer le surplus provoqué par la panne, a fait savoir samedi midi sa porte-parole.

Entre 6h et 9h, une trentaine d'avions ont décollé alors que seule une partie des bagages des passagers voire aucun bagage ne se trouvait en soute. Peu après 9h, le problème technique a été résolu. Cependant, les conséquences se feront encore ressentir durant toute la journée. "Les bagages qui n'ont pas pu être traités ce matin, combinés aux nouveaux bagages entrés dans le système, amènent un volume exceptionnel qu'il est difficile de totalement gérer dans un court délai", a expliqué la porte-parole de Brussels Airport. "Par conséquent, certains vols sont partis et vont encore partir sans bagage ou uniquement avec une partie des bagages. Un certain nombre de vols auront dès lors également du retard", a-t-elle poursuivi. Brussels Airport s'excuse auprès des voyageurs pour les désagréments subis et conseille à ceux qui doivent encore prendre l'avion ce samedi de contacter leur compagnie aérienne pour plus d'informations sur leur vol. Ce week-end fait partie des plus chargés de l'année pour l'aéroport de Zaventem: environ 83.000 passagers sont attendus samedi et 89.000 dimanche. (Belga)