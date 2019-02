Des compagnies vietnamiennes et américaines signent pour 21 milliards de dollars de contrats

Le président américain Donald Trump et son homologue vietnamien Nguyen Phu Trong (d), le patron de la branche aviation civile de Boeing Kevin McAllister et la patron de VietJen Nguyen Thi Phuong (2e Saul LOEB

Les compagnies aériennes vietnamiennes Vietjet, Bamboo Airways et Vietnam Airlines ont signé des contrats pour l'achat d'avions et de maintenance pour un total de 21 milliards de dollars avec des entreprises américaines, a annoncé mercredi un haut responsable de la Maison Blanche.

La compagnie à bas coût VietJet achètera 100 Boeing 737-Max et 215 moteurs de la co-entreprise CFM, formée par l'américain General Electrics et le français Safran, tandis que la nouvelle venue Bamboo Airways achètera 10 Boeing 787-9.

Le transporteur national Vietnam Airlines a conclu de son côté un accord de 100 millions de dollars avec l'entreprise américaine Sabre Corporation dans les secteurs des services et de la technologie.

"Ces accords soutiendront plus de 83.000 emplois américains et offriront une sécurité et une fiabilité accrues aux passagers vietnamiens internationaux", a dit le responsable américain.

Vietjet, qui s'était illustré en déployant des hôtesses en bikini sur des vols inauguraux, a précisé avoir signé un accord à 12,7 milliards de dollars pour l'achat des Boeing et des contrats de support et de maintenance.

"Nous sommes heureux d'accroître notre partenariat avec VietJet et de soutenir leur croissance impressionnante avec des appareils neufs, des appareils sophistiqués", a commenté le PDG du constructeur américain Kevin McAllister dans un communiqué.

Donald Trump a dénoncé le déficit budgétaire des Etats-Unis avec le Vietnam, qu'il a engagé à acheter davantage de produits américains.

Le marché aérien est florissant au Vietnam et l'européen Airbus y a également engrangé des milliards d'euros de commandes. Le nombre de passagers est passé de 25 millions en 2012 à 62 millions en 2018.

Bamboo Airways a vu le jour en novembre, s'ajoutant à six autres transporteurs bénéficiant de licences au Vietnam.

"Le Vietnam, les relations économiques et commerciales avec les Etats-Unis ont connu une expansion rapide", a déclaré Trinh Van Quyet, président de FLC Group, maison mère de la jeune compagnie qui espère inaugurer cette année ou début 2020 des liaisons avec les Etats-Unis.

Il n'y a pas actuellement de vol direct entre le Vietnam et les Etats-Unis même si l'Administration de l'aviation fédérale américaine a classé les compagnies vietnamiennes récemment en "catégorie 1", ce qui ouvre la voie à de telles possibilités.