Des comptes douteux sur Twitter ne seront plus comptabilisés comme "followers"

(Belga) Les utilisateurs de Twitter vont probablement voir le nombre de leurs abonnés baisser, le réseau social ayant annoncé mercredi qu'il allait cesser de comptabiliser les "followers" douteux.

"Cette semaine, et partout dans le monde, nous allons retirer ces comptes verrouillés du décompte de vos abonnés. Par conséquent, le nombre de followers affichés sur votre profil peut baisser s'il comporte des comptes verrouillés", a indiqué Twitter dans un message posté sur un blog. Le réseau social a expliqué qu'il verrouillait des comptes lorsqu'il détectait "des changements soudains" dans leur comportement. "La plupart des utilisateurs verront un changement minime dans leur nombre d'abonnés (un différentiel de quatre ou moins d'abonnés); d'autres ayant un plus grand nombre de followers pourront connaître une baisse plus significative", a-t-il ajouté. "Nous comprenons que cela puisse être difficile pour certains, mais nous sommes convaincus que la justesse et la transparence font de Twitter un service plus fiable pour les conversations publiques". Les changements faisant qu'un compte est verrouillé "peuvent inclure par exemple le fait de tweeter un grand nombre de réponses ou de mentions non sollicitées, des liens trompeurs ou (le fait que) de nombreux comptes bloquent le compte en question après avoir été mentionnés par ce dernier". Twitter demande alors à la personne ayant créé le compte de changer son mot de passe pour se protéger. Le compte reste verrouillé tant que le réseau social n'aura pas vérifié que "tout fonctionne normalement". Il s'agit de s'assurer que le nombre d'abonnés, un indicateur de crédibilité, soit fiable, selon Twitter. (Belga)