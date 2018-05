Siemens causerait 1h40 de retard par jour sur le rail belge: "Les feux restent rouges, occasionnant l'arrêt du trafic"

Au cours du premier trimestre 2018, 125 perturbations du trafic consécutives au dérangement d'un système de détection des trains dans les voies ont été recensées. Elles ont causé 9.000 minutes de retard (1h40 chaque jour), soit deux fois plus que sur la même période de l'année précédente, indique mardi Infrabel le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Selon Infrabel, Siemens qui a installé ces compteurs d'essieux "peine à trouver une solution aux problèmes de fiabilité rencontrés par les nouveaux équipements fournis". Infrabel demande à Siemens de prendre ses responsabilités.

Un compteur d'essieux est un dispositif qui permet de localiser un train tout comme les circuits de voie, un autre système. "Ces équipements remplissent la même fonction essentielle à la fluidité du trafic puisque la localisation des trains conditionne le fonctionnement des feux de signalisation. En clair, lorsqu'un train a quitté une section de voie, le feu se trouvant en amont libère le passage pour le train suivant. En cas de défaut de ce dispositif de détection, le feu restera rouge, occasionnant l'arrêt du trafic", explique Infrabel.



Les compteurs d'essieux problématiques ont été installés par Siemens à partir de mai 2017. "Depuis lors, les problèmes de fiabilité de cet équipement n'ont cessé de se multiplier. A la clé, de grosses perturbations du trafic, comme le 12 mars dernier à Schaerbeek. En début d'heure de pointe, et malgré une intervention rapide des techniciens d'Infrabel, des dysfonctionnements en cascade d'un compteur d'essieux ont provoqué près de 7 heures de retards cumulés et impliqués 52 trains de voyageurs", indique Infrabel.



Durant les trois premiers de l'année, 125 dérangements (particulièrement localisés à Bruxelles, dans la région d'Hasselt et sur la dorsale wallonne) ont engendré environ 9.000 minutes de retard, soit 1h40 chaque jour et deux fois plus qu'à la même période en 2017.



"Infrabel invite donc Siemens à mettre tout en œuvre, et au plus vite, pour apporter une solution aux problèmes de fiabilité chroniques rencontrés par les équipements fournis", conclut le gestionnaire. Une procédure formelle n'a pas encore été initiée. "Nous examinons encore toutes les options", a souligné Frédéric Petit, d'Infrabel.