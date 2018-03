Des dégustations de viande pour rendre confiance aux consommateurs

(Belga) A la suite du scandale Veviba, du nom de l'entreprise suspectée notamment d'avoir remplacé la date de péremption sur les étiquettes de sa viande et d'avoir incorporé dans de la viande hachée des morceaux non destinés à l'alimentation humaine, les agriculteurs veulent regagner la confiance des consommateurs. La Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) a ainsi décidé d'organiser des dégustations de viande durant les prochaines semaines.

"Les éleveurs ne sont en rien responsables de cette fraude. Au contraire, ils ont à cœur de produire une viande de qualité selon des normes environnementales, sanitaires et de bien-être animal extrêmement strictes", réagit la FJA dans un communiqué. De plus, rappelle la Fédération, les agriculteurs "sont (eux) soumis à des contrôles de l'Afsca poussés et récurrents". "Plus de 95% de ces contrôles n'aboutissent à aucune remarque. Ce qui fait du secteur agricole le meilleur élève de l'ensemble des secteurs visés" par l'Agence, poursuit le communiqué. "L'image des agriculteurs et plus particulièrement des éleveurs a été écornée alors que ces derniers sont déjà stigmatisés injustement à bien des égards", déplorent encore les jeunes agriculteurs. Ceux-ci ont dès lors décidé de rebondir, en organisant des dégustations de viande dans les prochaines semaines. Les première ont lieu ce week-end, au Carrefour d'Ans et à l'AD Delhaize de Bertrix. (Belga)