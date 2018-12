Des drones intempestifs paralysent l'aéroport de Londres-Gatwick

(Belga) Les activités à l'aéroport de Gatwick, à Londres, ont été perturbées mercredi soir par deux drones qui ont survolé le site, a indiqué l'aéroport sur Twitter. Certains vols ont été reportés afin d'éclaircir l'incident.

La BBC rapporte que plusieurs avions n'ont pas pu décoller, car des drones se sont approchés de pistes de décollage et d'atterrissage. D'autres vols ont été déviés via d'autres aéroports. Des passagers se sont plaints sur les réseaux sociaux d'avoir été coincés dans leur avion pendant plus d'une heure. L'aéroport a conseillé aux voyageurs de se renseigner auprès de leur compagnie sur le statut des vols prévus jeudi également.