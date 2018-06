Des étudiants s'affrontent dans un concours de drones organisé par Dassault

(Belga) Huit équipes d'étudiants ingénieurs s'affrontent à Saint-Trond lors de l'UAV Challenge, organisé par Dassault Aviation, dont la finale se tient ce week-end. L'entreprise veut, avec cette initiative, inciter les jeunes à se diriger vers une carrière dans le secteur des drones et de l'aviation.

Depuis 2014, les étudiants en première ou deuxième année en ingénieur s'affrontent dans le cadre du UAV Challenge de Dassault. Les participants forment une équipe par université ou haute école et doivent exécuter une commande autonome avec un hexacopter, soit un drone pourvu de six rotors. Chaque équipe reçoit un drone équipé de manière identique, qu'elle doit programmer tout d'abord pour être piloté et ensuite pour un vol autonome. Les étudiants oeuvrent toute l'année académique à ce projet. Les équipes sont jugées sur la précision avec laquelle elles mènent leur mission mais aussi au niveau de l'intelligence artificielle et de la gestion du projet. Les gagnants reçoivent un ticket VIP pour un événement aéronautique international, comme une foire internationale ou une visite complète d'un site d'aviation prestigieux (une installation de production ou un centre de test par exemple). Le vainqueur sera connu dimanche. (Belga)