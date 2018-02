Des formations pour assurer la polyvalence des travailleurs de Ferblatil

(Belga) Des formations seront assurées dans les prochains mois au sein de Ferblatil, site d'ArcelorMitall sis à Tilleur et spécialisé dans le fer blanc, afin de faciliter la polyvalence de ses 150 travailleurs. Une grève d'une dizaine de jours aura été nécessaire afin de débloquer ce dossier qui se trouve pourtant dans les accords industriels de 2014. Le personnel réclamait en effet le tableau de rémunérations correspondant à l'augmentation de ses compétences.

Cette restructuration interne, qui ne conduira à aucune perte d'emploi, doit permettre à l'entreprise de disposer de travailleurs ayant des compétences similaires afin de faciliter replacements et organisation des congés. Cette transversalité, qui assurera aussi la pérennité du site, va de pair avec des formations et l'augmentation salariale liée à ces compétences accrues. La réalisation du tableau de compétences qui liste les fonctions, opérations, métiers dans les divers ateliers, et en fonction duquel ces sursalaires sont octroyés, devait être acté pour le 31 janvier dernier mais les travailleurs ont dû se croiser les bras une dizaine de jours avant d'avoir gain de cause. Le secteur du fer blanc est en perpétuelle évolution. Il doit désormais faire face à des nouveaux procédés obligeant l'absence de chrome. ArcelorMittal prévoit, dans le cadre d'un plan pluriannuel et pour rester concurrentiel, de nouveaux investissements sur le site.