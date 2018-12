Des "gilets jaunes" moins nombreux, mais toujours des barrages

Ronds-points occupés, opérations de filtrage et péage gratuit, base logistique bloquée: les "gilets jaunes", moins présents en nombre, maintenaient des barrages notamment dans l'Ouest et le Sud-Est, au lendemain de la quatrième journée de mobilisation du mouvement.

Dans l'Ouest, marqué par des incidents à Nantes et des affrontements avec les forces de l'ordre autour de Saint-Brieuc et Caen, les préfectures observaient dimanche une présence de manifestants en recul par rapport à samedi.

En début de matinée, les autorités ont recensé "une dizaine de personnes en Loire-Atlantique", selon la préfecture. "Il y a très peu de monde encore présent", a-t-on indiqué à l'AFP.

Dans le Calvados, "à 14H30, on avait dix points de rassemblement pour un total de 150 personnes", selon la préfecture.

A 11H00, dans l'Ouest et le centre, Vinci faisait état de manifestations sur l'A10 au niveau de Châtellerault, sur l'A11, à d'Ancenis-sud, sur l'A85 au niveau de la sortie 3 de Saumur.

Dans le Cher, un barrage bloquant était en cours, au niveau de la Charité sur Loire, où la RN18 est bloquée dans les deux sens, selon Bison Futé.

- Des difficultés dans le Sud-Est -

A la mi-journée, en raison de la présence de "gilets jaunes" aux abords de l’A7, les entrées étaient interdites aux poids lourds dans les deux sens à Loriol et à Montélimar, selon Vinci Autoroutes.

Dans le Vaucluse, des "gilets jaunes" bloquaient l'accès aux zones commerciales de Vedène et d'Orange/Europe. A Bollène et Orange Sud, les entrées étaient interdites à tous les véhicules.

Dans les Alpes-Maritimes, quelques manifestants statiques étaient signalés aux rond-points de Mougins, Cagnes et Antibes, mais sans cortège. Un rassemblement était prévu au rond-point Saint-Isidore à Nice, près de l'A8.

Dans le Gard, une dizaines de barrages filtrants et quelques barrages bloquants étaient signalés par la préfecture et dans l'Hérault, la situation est "calme, avec une présence en baisse des +gilets jaunes+", indiquent la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) et la préfecture.

Une opération péage gratuit était en cours à Béziers et quelques dizaines de "gilets jaunes" bloquaient la base logistique d'Intermarché de Bessan.

L'autoroute A9 était toujours fermée entre Agde et Saint-Jean-de-Védas, dans les deux sens.

"L'autoroute est en cours de nettoyage et de déblaiement par Vinci Autoroutes, après que des feux ont été déclenchés samedi", a indiqué la préfecture de l'Hérault. L'A9 devait rouvrir en début d'après-midi.

- Barrage forcé à Béziers -

Samedi soir, vers 22H00 à Béziers, un chauffeur de poids lourd espagnol, excédé, a fait usage de son pistolet, en tirant des balles à blanc sur un manifestant qui a été légèrement blessé à la main.

Le chauffeur a ensuite forcé le barrage avant d'être arrêté par les policiers. Légèrement blessé, il a été hospitalisé et devrait être placé en garde à vue.

Dans les Bouches-du-Rhône, des opérations de filtrage étaient en cours aux péages de La Ciotat, Pont de l’Etoile et de La Barque sur l'A8.

Dans les Côtes d'Armor, les manifestants, rassemblés dans la zone commerciale de Langueux qu'ils occupent depuis le début du mouvement le 17 novembre, discutaient entre eux de la "réponse au préfet" au lendemain de heurts, a indiqué à l'AFP Tristan Lozach, un porte-parole des manifestants.

Il a dénoncé les heurts de la veille, "une boucherie", selon lui, affirmant avoir été lui-même "matraqué".

Au moins deux personnes y ont été interpellées et un policier pris à partie par les manifestants a été grièvement blessé, sans être en danger, avait indiqué la préfecture.

Quelque 136.000 manifestants ont été recensés samedi en France par le ministère de l'Intérieur qui a fait état dimanche de 2.000 personnes interpellées en lien avec les manifestations des "gilets jaunes" de la veille.

