Des milliers d'agriculteurs manifestent à Berlin contre la politique environnementale

Plusieurs milliers d'agriculteurs allemands ont convergé mardi à Berlin, à bord de leurs tracteurs, deux mois après l'annonce d'un vaste plan destiné à réduire l'usage des pesticides et engrais chimiques dans les exploitations du pays.

"Les agriculteurs allemands ont besoin de protection et de perspectives d'avenir, plutôt que de régulations excessives et d'interdictions", argue l'organisation des agriculteurs allemands, le principal syndicat agricole du pays.

Les agriculteurs demandent en particulier une refonte du "plan de protection des insectes", annoncé début septembre par le gouvernement d'Angela Merkel.

Fruit d'un compromis entre les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture, ce programme implique notamment une interdiction de l'usage du glyphosate d'ici 2023 et l'interdiction, avant 2021, de l'usage d'herbicides et d'insecticides dans les zones "vulnérables d'un point de vue écologique".

C'est la troisième manifestation d'agriculteurs en deux mois dans le pays. Plus généralement, les exploitants se plaignent d'un manque de considération de la part de la classe politique et d'une opinion publique de plus en plus sensibilisée aux questions environnementales.

En témoigne une pétition visant à "sauver les abeilles" contre les pesticides, qui a récolté cette année plus d'1,8 million de signatures en Bavière, poussant le gouvernement régional à s'engager sur la question.

Selon une étude parue fin 2017 et basée sur des captures réalisées en Allemagne, l'Europe a perdu près de 80% de ses insectes en moins de 30 ans, contribuant à faire disparaître plus de 400 millions d'oiseaux.