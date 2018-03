Des navettes gratuites et des trains supplémentaires vers le Tour des Flandres

(Belga) La société de transport public De Lijn mettra à nouveau quatre services de navette à disposition le dimanche 1er avril pour que tous les fans de cyclisme puissent se rendre à la course du Tour des Flandres. La SNCB affrétera également des trains supplémentaires. Grâce à l'intervention de la province de Flandre Orientale, Flanders Classics et la ville d'Audenarde, les navettes sont gratuites.

Afin de s'assurer que la circulation soit fluide dans la région, De Lijn et la SNCB renforceront les transports en commun le 1er avril. La circulation automobile sera interdite dans la région Audenarde-Kluisbergen-Renaix. De Lijn collabore avec la province de Flandre Orientale, Flanders Classics et la ville d'Audenarde pour mettre en place des navettes gratuites qui amèneront les spectateurs vers les grandes zones publiques à Kluisbergen, Renaix et au Vieux Quaremont. La SNCB affrétera trois trains supplémentaires à disposition dimanche entre Gand-Saint-Pierre et Renaix. (Belga)