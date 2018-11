Des passagers d'Air France bloqués en Russie depuis dimanche

(Belga) Les passagers du vol Air France Paris-Shanghai, qui a dû effectuer dimanche un atterrissage imprévu à Irkoutsk, en Russie, sont toujours bloqués sur place, a-t-on appris mardi auprès de plusieurs d'entre eux.

Le vol AF 116, qui avait quitté Paris samedi soir, à dû se poser dans la ville de Sibérie, à la suite de l'apparition d'une odeur âcre et d'une légère fumée à bord, a indiqué dimanche la compagnie française. L'incident n'a pas fait de blessés parmi les près de 300 passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord. Les passagers ont été installés à l'hôtel avant de monter à bord d'un deuxième vol qui devait quitter Irkoutsk lundi. Mais cet appareil a été à nouveau victime d'un incident technique et est resté cloué au sol, selon des passagers. Les services d'Air France en Chine n'étaient pas joignables mardi matin pour confirmer ces informations mais l'aéroport de Shanghai a indiqué à l'AFP que le vol attendu mardi à 5h40 locales (lundi 21h40 GMT) avait été annulé. "On ne sait pas quand on va pouvoir repartir. On espère demain matin (mercredi)", a déclaré une passagère jointe au téléphone par l'AFP. Les passagers sont restés coincés plusieurs heures à bord de l'appareil dans la nuit de lundi à mardi avant que les autorités russes ne les autorisent à descendre pour regagner leur hôtel, a-t-elle précisé. Sur le réseau social Weibo, des passagers chinois témoignaient aussi de leur longue attente. "Nous devions embarquer à 2h00 du matin. Je suis toujours assis dans l'avion. Ils disent qu'il y a un problème avec le liquide de refroidissement", écrit l'un d'entre eux dans un message diffusé à 7h00 heure chinoise (00h00 GMT). L'avion devait à l'origine se poser à Shanghai dimanche à 17H45 (09H45 GMT). (Belga)