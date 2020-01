Des salariés de Boeing dénigraient le régulateur américain

(Belga) Boeing a transmis en décembre aux parlementaires américains des documents internes, dont des communications dans lesquelles des salariés dénigrent le régulateur américain de l'aérien et se vantent de pouvoir faire certifier le 737 MAX avec une formation a minima pour les pilotes.

Parmi ces messages, figurent des échanges entre pilotes d'essais chez Boeing qui font état des problèmes rencontrés avec les simulateurs de vols reproduisant les conditions de vol réelles, explique l'avionneur. "Je n'ai toujours pas été pardonné par Dieu pour ce que j'ai dissimulé l'an dernier", écrit un de ces salariés dans un message de 2018, en référence aux interactions avec le régulateur. "Je sais mais le régulateur n'a que ce qu'il mérite après avoir cherché à s'immiscer dans nos affaires. Il ralentit le progrès", écrit un autre en août 2015. "Cet avion est conçu par des bouffons, qui en retour sont supervisés par des singes", dit un autre dans un message de 2017, semblant parler de la FAA. "Mettrais-tu ta famille dans un simulateur MAX? Non je ne le ferais pas", dit un salarié à un collègue dans un autre échange. "Non," lui répond aussi ce dernier. Ces messages, consultés par l'AFP, ont été révélés par des parlementaires américains qui enquêtent sur la procédure d'homologation du 737 MAX, dont deux accidents rapprochés ont fait 346 morts. "Certaines de ces communications ont trait au développement et à la qualification des simulateurs du Boeing 737 MAX en 2017 et 2018", a réagi Boeing, ajoutant les avoir transmises lui-même aux parlementaires par souci de "transparence". Le ton acerbe des échanges adressés aux parlementaires est un nouveau casse-tête pour Boeing et risque de compliquer encore un peu plus des relations déjà tendues avec la FAA, censée lever l'interdiction du 737 MAX, cloué au sol depuis le 13 mars à travers le monde. Le système anti-décrochage MCAS a été mis en cause et Boeing travaille actuellement sur des modifications exigées par la FAA. Fin décembre, le directeur général Dennis Muilenburg a été débarqué par le conseil d'administration, en raison de tensions avec la FAA. Il a été remplacé par David Calhoun, un ancien cadre de dirigeant de General Electric (GE), qui prend ses nouvelles fonctions lundi. (Belga)