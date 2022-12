Des turbulences extrêmes sur un vol américain font 36 blessés, dont 11 grièvement

(Belga) Trente-six passagers ont été blessés, dont 11 grièvement, après avoir rencontré de fortes turbulences lors d'un vol entre Phoenix (Arizona, États-Unis) et Honolulu (Hawaï). Un bébé de 14 mois et un adolescent figurent parmi les blessés, rapportent lundi plusieurs médias américains.

Deux-cent-trente-huit passagers et 10 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion de la compagnie Hawaiian Airlines. Les turbulences se sont produites à une altitude de 11.000 mètres. Certains passagers ont été éjectés de leur siège dans l'Airbus A330-243. Des photos de l'intérieur de l'avion montrent des bosses et des fissures dans le plafond. Certaines victimes souffrent de blessures à la tête, de contusions, de lacérations, tandis que d'autres ont perdu connaissance. L'avion a pu atterrir à l'aéroport international Daniel K. Inouye d'Honolulu vers 11h00, heure locale, dimanche. "Des soins médicaux ont été prodigués à plusieurs passagers et membres d'équipage à l'aéroport pour des blessures mineures, tandis que d'autres ont été rapidement transportés dans des hôpitaux locaux pour des soins supplémentaires", a indiqué sur le réseau social Twitter Hawaiian Airlines. Hawaiian Airlines a ajouté soutenir "tous les passagers et employés concernés" et compte procéder "à une inspection approfondie de l'appareil avant de le remettre en service". (Belga)