Des vacances en avion plus chères, préviennent les tour-opérateurs

(Belga) TUI et Thomas Cook s'attendent a une augmentation conséquente des prix du carburant qui aura une répercussion sur le prix des vacances d'été en avion, rapportent Het Nieuwsblad, De Standaard, de Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg mardi.

Les tour-opérateurs comme Thomas Cook et TUI factureront un supplément pour le prix du carburant en raison de l'augmentation des prix du pétrole qui rend les coûts d'opération des vols plus élevés. Pour les vacanciers qui comptent partir en avion en août, Thomas Cook estime que ce supplément variera entre 24, 32 et 40 euros supplémentaires par personne. Pour une famille moyenne avec deux enfants qui se rend en Egypte, ou dans les Iles Cannaries (Espagne) cela représente un coût supplémentaire de 160 euros. "Les prix des vacances en avion sont calculés en début de saison, alors que le catalogue paraît en septembre ou octobre. Ensuite, les prix sont constamment surveillés, et si les prix du carburant dépassent un certain seuil, ils sont adaptés", explique Klaartje Devreese, porte-parole de Thomas Cook Belgium. (Belga)